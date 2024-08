Natanael Cano es vinculado a proceso por soborno, mantiene en pie concierto en estadio

ARCHIVO - El cantante mexicano Natanael Cano durante su presentación en el primer día del festival Arre en la Ciudad de México el domingo 10 de septiembre de 2023. El astro de los corridos tumbados Natanael Cano fue vinculado a proceso por un presunto delito de cohecho (soborno), infiormó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora el 19 de agosto de 2024. Su situación legal no llevó a la cancelación de su concierto masivo programado para el viernes en la Ciudad de México. (Foto AP/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.