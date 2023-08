Myke Towers llega con la ola de “Lala” a sus primeros conciertos en México y Latinoamérica

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El cantante puertorriqueño Myke Towers posa para retratos con fans después de una coinferencia de prensa en la Ciudad de México el lunes 21 de agosto de 2023.

“Tengo que dar lo mejor de mí para conquistar al público mexicano como yo quiero”, dijo. “Me pone más nervioso... pero cuando ves a todo mundo cantando a una sola voz, me sorprendí a otro nivel cuando fui al Coca-Cola Flow Fest”.

También debutará en solitario en Guadalajara y Monterrey en septiembre, ciudades que conocerá por primera vez.

“Tengo muchos fanáticos que me escriben en las redes y ponen, ¿cuándo a Monterrey y cuándo a Guadalajara? Así que yo sé que debo tener a mi gente allá”, dijo Towers quien en su visita en México fue recibido por fans que se querían tatuar tu autógrafo e incluso escoltado por admiradores motociclistas en las avenidas de la capital.

Este año será de muchos descubrimientos para Towers, quien debutará en Argentina, Bolivia, Paraguay y Perú, algo que dijo que esperaba hacer antes, pero no había podido realizar por la pandemia. También volverá a Chile, donde ha tenido llenos totales en la Movistar Arena de Santiago.

“En verdad va a ser una experiencia que yo espero llevarme siempre en mi corazón. Yo no he ido ahí, sé que me escuchan, uno ve los números y los comentarios, pero de ahí a sentir como que la experiencia, la vibra de cada ciudad, de cada país, eso es lo que más me disfruto”, apuntó. “Lo que hago es disfrutarme cada una de las culturas y con eso es lo que yo me inspiro a seguir creando música, de ahí es que yo saco mi musa”.

Towers participa en la canción “El cielo” del productor Sky Rompiendo con el astro colombiano Feid, que también ha estado en los primeros puestos de las más escuchadas de Latinoamérica de Spotify.

“Una de las mejores colaboraciones que he hecho”, dijo. “Sky siempre ha sido uno de los productores que más me ha apoyado desde mi comienzo y le tengo mucho respeto. Cuando la canto en los shows, se siente la vibra de festejo”.

