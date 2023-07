Murió Randy Meisner, cofundador de la banda de rock estadounidense "The Eagles"

Randy Meisner, el cantante, bajista y cofundador de la banda de rock estadounidense The Eagles, murió a los 77 años debido a complicaciones derivadas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que padecía.

“Randy fue una parte integral de los Eagles y contribuyó decisivamente al éxito inicial de la banda. Su registro vocal era asombroso, como queda patente en su balada característica, ‘Take It to the Limit’”, se lee en texto.