Mujeres regresan a Woodstock después de 55 años para revivir el festival ahora con Wi-Fi

Beverly "Cookie" Grant, izquierda, y Ellen Shelburne desempacan dentro de su tienda de campaña de lujo en el Centro para las Artes Bethel Woods, sede de la Feria de Arte y Música de Woodstock, el viernes 14 de junio de 2024 en Bethel, Nueva York. (Foto AP/Julia Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Beverly "Cookie" Grant prueba su tienda de campaña de lujo en el Centro para las Artes Bethel Woods, sede de la Feria de Arte y Música de Woodstock, el viernes 14 de junio de 2024 en Bethel, Nueva York. (Foto AP/Julia Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Beverly "Cookie" Grant y Ellen Shelburne hablan por teléfono con Ray Frey en el Centro para las Artes Bethel Woods, sede de la Feria de Arte y Música de Woodstock, el viernes 14 de junio de 2024, en Bethel, Nueva York. Frey y Grant, quienes se divorciaron, asistieron juntos a Woodstock y se casaron en 1971. (Foto AP/Julia Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Ellen Shelburne fotografía a Beverly "Cookie" Grant frente a las tiendas de campaña de lujo en el Centro para las Artes Bethel Woods, sede de la Feria de Arte y Música de Woodstock, el viernes 14 de junio de 2024 en Bethel, Nueva York. (Foto AP/Julia Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una fotografía de agosto de 1969 con campistas y tiendas en los terrenos de la Feria de Música y Arte de Woodstock en Bethel, Nueva York. En Bethel, Nueva York la organización sin fines de lucro el Centro para las Artes Bethel Woods, que administra el sitio, tiene ahora nuevas instalaciones de campamento de lujo. (David Shelburne vía AP)

En esta fotografía de agosto de 1969 autos y tiendas de campaña en el terreno de la Feria de Música y Arte de Woodstock en Bethel, Nueva York. El Centro para las Artes Bethel Woods, la organización sin fines de lucro que administra el sitio tiene ahora nuevas instalaciones de campamento de lujo. (David Shelburne vía AP)

Ellen Shelburne, izquierda, y Beverly "Cookie" Grant se abrazan dentro de su carpa de campamento de lujo en el Centro para las Artes Bethel Woods, sede de la Feria de Arte y Música de Woodstock, el viernes 14 de junio de 2024, en Bethel, Nueva York. (Foto AP/Julia Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Ellen Shelburne contempla el Centro para las Artes Bethel Woods, sede de la Feria de Arte y Música de Woodstock, desde su tienda de campaña, el viernes 14 de junio de 2024, en Bethel, Nueva York. (Foto AP/Julia Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Ellen Shelburne observa el Centro para las Artes Bethel Woods, sede de la Feria de Arte y Música de Woodstock, el viernes 14 de junio de 2024, en Bethel, Nueva York. (Foto AP/Julia Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Beverly "Cookie" Grant, izquierda, y Ellen Shelburne ven a George Thorogood & The Destroyers actuar en el Centro para las Artes Bethel Woods, sede de la Feria de Arte y Música de Woodstock, el viernes 14 de junio de 2024 en Bethel, Nueva York. (Foto AP/Julia Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Beverly "Cookie" Grant entra a su tienda de campaña de lujo en el Centro para las Artes Bethel Woods, sede de la Feria de Arte y Música de Woodstock, el viernes 14 de junio de 2024, en Bethel, Nueva York. (Foto AP/Julia Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Beverly "Cookie" Grant, izquierda, y Ellen Shelburne ven a George Thorogood & The Destroyers actuar en el Centro para las Artes Bethel Woods, sede de la Feria de Arte y Música de Woodstock, el viernes 14 de junio de 2024 en Bethel, Nueva York. (Foto AP/Julia Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El boleto para la Feria de Arte y Música de Woodstock de Ellen Shelburne se muestra en un álbum de fotos, el viernes 14 de junio de 2024, en Bethel, Nueva York. (Foto AP/Julia Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

En esta fotografái de agosto de 1969 asistentes a la Feria de Música y Arte de Woodstock caminan en el terreno cerca del escenario principal. En Bethel, Nueva York la organización sin fines de lucro el Centro para las Artes Bethel Woods, que administra el sitio, tiene ahora nuevas instalaciones de campamento de lujo. (David Shelburne vía AP)

Esta fotografía de agosto de 1969 muestra a Ellen Shelburne, caminando por los terrenos de la Feria de Arte y Música de Woodstock en Bethel, Nueva York. El Centro para las Artes Bethel Woods, la organización sin fines de lucro que administra el sitio, desplegó la alfombra teñida de colores para Shelburne y su amiga, Beverly Grant (que no aparece en la foto) para promocionar sus nuevas instalaciones de campamento de lujo y revisar el tesoro de fotografías de Shelburne del festival que definió a una generación, celebrado del 15 al 18 de agosto de 1969. (David Shelburne via AP)

Ellen Shelburne y Beverly "Cookie" Grant se sientan en el columpio de neumático original de la Feria de Arte y Música de Woodstock en el Centro para las Artes Bethel Woods, el viernes 14 de junio de 2024, en Bethel, Nueva York. (Foto AP/Julia Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Esta fotografía de agosto de 1969 muestra a Ellen Shelburne, en el centro, en un columpio en los terrenos de la Feria de Arte y Música de Woodstock en Bethel, Nueva York. El Centro para las Artes Bethel Woods, la organización sin fines de lucro que administra el sitio, desenrolló la alfombra teñida de colores para Shelburne y su amiga, Beverly Grant (que no aparece en la foto) para promocionar sus nuevas instalaciones de campamento de lujo y revisar el tesoro de fotografías de Shelburne del festival que definió a una generación, celebrado del 15 al 18 de agosto de 1969. (David Shelburne via AP)

Esta fotografía de agosto de 1969 muestra a los asistentes a la Feria de Arte y Música de Woodstock acampando con refugios hechos con fardos de heno en los terrenos de Bethel, Nueva York. El Centro para las Artes Bethel Woods, la organización sin fines de lucro que administra el sitio, ahora presenta nuevas instalaciones para acampar con lujo. (David Shelburne vía AP)

Un camión pasa por el Centro para las Artes Bethel Woods, la sede de la Feria de Música y Arte de Woodstock, el viernes 14 de junio de 2024, en Bethel, Nueva York. (Foto AP/Julia Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Ellen Shelburne y Beverly "Cookie" Grant reaccionan mientras recorren el Centro para las Artes Bethel Woods, la primera vez que regresan desde la Feria de Arte y Música de Woodstock en 1969, el viernes 14 de junio de 2024, en Bethel, Nueva York. (Foto AP/Julia Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.