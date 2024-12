“Mufasa” triunfa con las voces de Aaron Pierre, Blue Ivy y la música de Lin-Manuel Miranda

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El director Barry Jenkins posa en la sesión fotográfica de la película de Disney "Mufasa, El Rey León" en Roma, el viernes 15 de noviembre de 2024. (Foto AP/Gregorio Borgia)

“Imagino que una persona que experimenta esas cosas podría tener momentos de inseguridad y yo no estaba seguro de mí mismo”, dijo. “Aaron no estaba seguro de Aaron al entrar en esto, intenté canalizar esas emociones como algo que no me prohibía, sino que me impulsaba adelante. Di lo mejor de mí. Espero haber podido servir a James Earl Jones y honrar a James Earl Jones y al personaje”.