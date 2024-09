Muere Drake Hogestyn, astro de ‘Days of Our Lives’, a los 70 años

ARCHIVO - Mary Beth Evans, izquierda, y Drake Hogestyn presentan el premio al presentador destacado de una serie de entrevistas diurnas durante la 50a edición de los premios Emmy diurnos el viernes 15 de diciembre de 2023 en Los Ángeles. Hogestyn, quien interpretó a John Black durante casi cuatro décadas en "Days of Our Lives" murió de cáncer de páncreas a los 70 años. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo) Invision

ARCHIVO - Los actores Deidre Hall, izquierda, y Drake Hogestyn de la serie de televisión "Days of Our Lives" aparecen durante el 48º festival de televisión de Montecarlo en Mónaco el 8 de junio de 2008. Hogestyn, quien interpretó a John Black durante casi cuatro décadas en "Days of Our Lives" murió de cáncer de páncreas a los 70 años. (Foto AP/Lionel Cironneau, archivo) AP2008