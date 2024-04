Muere Andrew Davis, aclamado director de orquesta, a los 80 años

ARCHIVO - El director de orquesta Andrew Davis, derecha, alza los brazos ante el aplauso del público, acompañado por Renee Fleming y Peter Rose, durante el último ensayo de la ópera "Capriccio" de Richard Strauss de la Compañía de Ópera Metropolitana en el Lincoln Center de Nueva York, el 25 de marzo de 2011. (AP Foto/Richard Drew, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.