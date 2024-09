Morgan Wallen lidera nominaciones a los premios AMC 2024, Beyoncé es desairada

El éxito masivo de Post Malone “I Had Some Help” es la razón principal por la que Wallen lidera el grupo de nominados este año. Lo llevó a competir para sencillo, canción, evento musical y video musical del año. Su otra nominación también es en la categoría de evento musical por otra colaboración, “Man Made a Bar” con Eric Church.

Antes del anuncio de las nominaciones, algunos especularon que Beyoncé, cuyo álbum “Cowboy Carter” es una reivindicación histórica del género, podría recibir una nominación en los CMA de 2024, pero no fue así.

El álbum tardó cinco años en producirse y surgió como resultado de lo que Beyoncé ha calificado como “una experiencia que tuve hace años en la que no me sentí bienvenida... y estaba muy claro que no lo estaba”, probablemente una referencia a su actuación en los CMA de 2016 que resultó en una reacción racista.