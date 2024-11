Miss Universo se llena de color con La Gala de las Catrinas

Miss España Michelle Jiménez participa en La Gala de las Catrinas para celebrar el Día de Muertos a días de la 73a edición de Miss Universo en la Ciudad de México el 1 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Miss Italia Glelany Cavalcante participa en La Gala de las Catrinas para celebrar el Día de Muertos a días de la 73a edición de Miss Universo en la Ciudad de México el 1 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Miss Colombia Daniela Toloza participa en La Gala de las Catrinas para celebrar el Día de Muertos a días de la 73a edición de Miss Universo en la Ciudad de México el 1 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Miss China Jia Qi participa en La Gala de las Catrinas para celebrar el Día de Muertos a días de la 73a edición de Miss Universo en la Ciudad de México el 1 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Miss Cuba Marianela Ancheta participa en La Gala de las Catrinas para celebrar el Día de Muertos a días de la 73a edición de Miss Universo en la Ciudad de México el 1 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Miss Bulgaria Elena Vian participa en La Gala de las Catrinas para celebrar el Día de Muertos a días de la 73a edición de Miss Universo en la Ciudad de México el 1 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Miss Ucrania Alina Ponomarenko participa en La Gala de las Catrinas para celebrar el Día de Muertos a días de la 73a edición de Miss Universo en la Ciudad de México el 1 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Miss Mexico María Fernanda Beltrán participa en La Gala de las Catrinas para celebrar el Día de Muertos a días de la 73a edición de Miss Universo en la Ciudad de México el 1 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Miss Bulgaria Elena Vian participa en La Gala de las Catrinas para celebrar el Día de Muertos a días de la 73a edición de Miss Universo en la Ciudad de México el 1 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Las concursantes de Miss Universo participan en La Gala de las Catrinas para celebrar el Día de Muertos a días de la 73a edición de Miss Universo en la Ciudad de México el 1 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Miss Camboya Davin Prasath participa en La Gala de las Catrinas para celebrar el Día de Muertos a días de la 73a edición de Miss Universo en la Ciudad de México el 1 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Miss China Jia Qi participa en La Gala de las Catrinas para celebrar el Día de Muertos a días de la 73a edición de Miss Universo en la Ciudad de México el 1 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Miss Grecia Christianna Katsieri participa en La Gala de las Catrinas para celebrar el Día de Muertos a días de la 73a edición de Miss Universo en la Ciudad de México el 1 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Miss Uruguay Yanina Lucas participa en La Gala de las Catrinas para celebrar el Día de Muertos a días de la 73a edición de Miss Universo en la Ciudad de México el 1 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Miss Egipto Logina Salah participa en La Gala de las Catrinas para celebrar el Día de Muertos a días de la 73a edición de Miss Universo en la Ciudad de México el 1 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Miss Botswana Thanolo Keutlwile participa en La Gala de las Catrinas para celebrar el Día de Muertos a días de la 73a edición de Miss Universo en la Ciudad de México el 1 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved