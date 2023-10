Miniatura de nave de “Star Wars” se vende por más de 3 millones en subasta

ARCHIVO - Un modelo en miniatura llamado "Red Leader", una nave X-wing Starfighter de la película de 1977 “Star Wars: Episode IV — A New Hope" ("Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza"), se exhibe en Heritage Auctions, el 30 de agosto de 2023, en Irving, Texas. La miniatura del X-wing Starfighter utilizada en "A New Hope" se vendió por más de 3 millones de dólares el domingo 15 de octubre, durante una subasta de fin de semana de artículos recopilados y creados por el veterano fabricante de modelos de Hollywood Greg Jein. (Foto AP/Tony Gutierrez, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved