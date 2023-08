"Mi ex tenía razón", canción de Karol G que está ¿dedicada a Anuel AA y Feid?

A ritmo de Tex-Mex, Karol G lanzó su más reciente tema musical el jueves 10 de agosto, el cual lleva como nombre “Mi ex tenía razón” , una canción que, primero que nada, se destaca por ser un homenaje a la desaparecida cantante Selena Quintanilla, quien ha fungido como un modelo a seguir para la colombiana que hoy triunfa en todos los aspectos de su vida.

“Esta canción es mi bebé, un estilo musical que he seguido y admirado toda mi vida y con una dedicatoria especial a una artista que hizo que creyera que algún día, todo lo que me pasa hoy, podía ser posible. Selena Quintanilla, te amo”, escribió la colombiana en su cuenta de Instagram .

Dejando de lado lo que se vio en la imágenes y enfocándonos en lo que dice la letra, podemos intuir que se trata de una dedicatoria muy directa para su ex, Anuel AA, pero no solo para él, sino también para su novio actual, Feid, con quien actualmente se encuentra muy feliz. Si aún no escuchaste el tema o quieres conocer los motivos de esta teoría, acá te lo contamos todo.