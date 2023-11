Mattison documenta ascenso de Petro años antes de su campaña

El documentalista estadounidense Sean Mattison posa para un retrato en el Festival Internacional de Cine de Morelia en Morelia, México, el 26 de octubre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El documentalista estadounidense Sean Mattison posa para un retrato en el Festival Internacional de Cine de Morelia en Morelia, México, el 26 de octubre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El presidente colombiano Gustavo Petro vota en las elecciones locales y regionales en Bogotá, Colombia, el domingo 29 de octubre de 2023. El documental "Petro" del estadounidense Sean Mattison, estrenado en el Festival Internacional de Cine de Morelia en México, retrata el ascenso a la presidencia de Petro. (Foto AP/Iván Valencia) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El documentalista estadounidense Sean Mattison posa para un retrato en el Festival Internacional de Cine de Morelia en Morelia, México, el 26 de octubre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved