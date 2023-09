Marilyn Manson es sentenciado por sonarse la nariz sobre una camarógrafa

El músico Marilyn Manson, cuyo nombre verdadero es Brian Hugh Warner, se retira de la Corte Superior de Belknap el lunes 18 de septiembre de 2023, en Laconia, Nueva Hampshire. Marilyn Manson fue sentenciado a 20 horas de servicio comunitario y una multa el lunes por sonarse la nariz sobre una camarógrafa en un concierto de 2019 en Nueva Hampshire. (Foto AP/Charles Krupa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

