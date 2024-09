Maná retira su colaboración con Nicky Jam en protesta por su apoyo a Trump

El expresidente Donald Trump, candidato presidencial republicano, a la izquierda, saluda a Nicky Jam durante un evento de campaña en el World Market Center, el viernes 13 de septiembre de 2024, en Las Vegas. (Foto AP/Alex Brandon) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Sergio Vallín, de izquierda a derecha, Juan Calleros, Fher Olvera y Alex González, de Maná, aparecen en la gala de Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación en su honor el 14 de noviembre de 2018. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, archivo) 2018 Invision

Nicky Jam habla mientras el expresidente Donald Trump, candidato presidencial republicano, escucha durante un evento de campaña en el World Market Center, el viernes 13 de septiembre de 2024, en Las Vegas.(Foto AP/John Locher) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El expresidente Donald Trump, candidato presidencial republicano, a la izquierda, saluda a Nicky Jam durante un evento de campaña en el World Market Center, el viernes 13 de septiembre de 2024, en Las Vegas. (Foto AP/John Locher) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El expresidente Donald Trump, candidato presidencial republicano, a la izquierda, saluda a Nicky Jam durante un evento de campaña en el World Market Center, el viernes 13 de septiembre de 2024, en Las Vegas. (Foto AP/Alex Brandon) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Nicky Jam habla mientras el expresidente Donald Trump, candidato presidencial republicano, escucha durante un evento de campaña en el World Market Center, el viernes 13 de septiembre de 2024, en Las Vegas. (Foto AP/Alex Brandon) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.