“Malcolm in the Middle” regresa con nuevos episodios

Bryan Cranston en la 73a edición anual de los Premios Tony en Nueva York el 9 de junio de 2019, izquierda, Frankie Muniz en la gira de prensa de verano de la Asociación de Críticos de Televisión de Disney/ABC 2018 en Beverly Hills, California, el 7 de agosto de 2018. centro, y Jane Kaczmarek en la colección de vestidos rojos de Heart Truth durante la Semana de la Moda en Nueva York el 13 de febrero de 2009. (Foto AP) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.