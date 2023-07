Madonna confesó sentirse "afortunada de estar viva" tras su experiencia cercana a la muerte

Ya ha pasado un mes desde que Madonna tuvo que posponer su gira tras haber sufrido de una infección bacteriana. Esta enfermedad no sólo hizo que Madonna se quedara en cama, sino que realmente puso en riesgo su vida. Poco a poco, la Chica Material se ha ido recuperando y pronto volverá a los escenarios para celebrar sus 40 años de carrera, y mientras tanto, Madonna ha confesado sentirse “afortunada de estar viva” tras haber sufrido esta experiencia cercana a la muerte.

“El amor de la familia y los amigos es la mejor medicina. Un mes fuera del hospital y puedo reflexionar. Como madre, puedes verte atrapada en las necesidades de tus hijos y en los interminables regalos. Pero cuando las cosas se pusieron feas, mis hijos me ayudaron de verdad. Vi un lado de ellos que nunca había visto antes. Eso marcó la diferencia”, comenzó Madonna este mensaje donde también agradecía a sus amigos por su apoyo.

“Si amplían esta foto que tengo en la mano, verán una Polaroid tomada por Andy Warhol de Keith Haring con una chaqueta con la cara de Michael Jackson pintada. Un triángulo perfecto de brillantez. Un artista que tocó tantas vidas, incluida la mía. Sollocé cuando abrí este regalo porque me di cuenta de lo afortunada que soy de estar viva. Y lo afortunada que soy de haber conocido a estas personas y a tantas otras que también se han ido ¡Gracias Guy Oseary por este regalo! Y Gracias a todos mis ángeles que me protegieron y me dejaron Quedarme para terminar de hacer mi trabajo”.