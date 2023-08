¿Luis Miguel está usando un doble en sus conciertos? Teoría que explica por qué se ven tan diferente

Se habló mucho de las teorías conspirativas que indican que L uis Miguel no se presentó en realidad a sus shows en Argentina .

"Ya te digo que el día del estreno el que subió al escenario no era él ", disparó.

Luis Ventura es presidente de APTRA en Argentina, asociación que nuclea a trabajadores de Radio y Televisión y no dudó en asegurar que Luismi usó a sus dobles. Incluso habló de un "Operativo LM" para camuflar esta supuesta maniobra. El periodista no presentó ninguna prueba.

"Él juega con sus dobles, con sus parecidos. Ustedes saben que él vino con sus dobles extranjeros. Son dos. No viajaron en su mismo avión, lógicamente, porque sino alguno puede hacer alguna comparación. Vinieron en distintos momentos de la previa". Luis Ventura, incluso, analizó el físico del cantante que hizo delirar al Movistar Arena el último fin de semana en Buenos Aires. "No era él.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLaArrebato%2Fstatus%2F1688666628811108352%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false A ver pendejos, los años pasan, la gente sube y baja de peso, existen las cirugías y los excesos, todos cambiamos. Algunos se ven más jóvenes, otros envejecen naturalmente. Yo veo a un Luis Miguel maduro y cómodo en el escenario, con su voz ÚNICA, espectacular y potente. Punto. pic.twitter.com/SSfuN6G0CY — Una tal Amparo (@LaArrebato) August 7, 2023

Es mucho más chiquito de hombros. Cuando uno hace una dieta no encoge los huesos. No se encoge la espalda, eh. No se achica la altura. Hay cosas que tienen que ver con piezas dentales.