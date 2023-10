Lucero vuelve a la televisión con “El gallo de oro”

Los actores José Ron, izquierda, Lucero, centro, y Plutarco Haza posan en la alfombra roja de la serie de ViX "El gallo de oro" en la Ciudad de México el martes 17 de octubre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los actores José Ron, izquierda, Lucero, centro, y Plutarco Haza posan en la alfombra roja de la serie de ViX "El gallo de oro" en la Ciudad de México el martes 17 de octubre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los actores José Ron, izquierda, Lucero, centro, y Plutarco Haza posan en la alfombra roja de la serie de ViX "El gallo de oro" en la Ciudad de México el martes 17 de octubre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El actor José Ron posa en la alfombra roja de la serie de ViX "El gallo de oro" en la Ciudad de México, el martes 17 de octubre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El actor Luis Felipe Tovar posa en la alfombra roja de la serie de ViX "El gallo de oro" en la Ciudad de México el martes 17 de octubre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved