Los programas nocturnos regresan tras huelga de guionistas

En esta combinación de fotografías de izquierda a derecha, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Seth Meyers, y Stephen Colbert. Los presentadores de programas nocturnos de tertulia volvieron al aire el 2 de octubre de 2023 por primera vez en cinco meses tras el fin de la huelga de guionistas en Estados Unidos. (Foto AP)