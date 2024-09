Los MTV Video Music Awards 2024: Lista de Ganadores

– Presentación del Año: LE SSERAFIM – Easy

– Mejor Grupo: SEVENTEEN

– Mejor Colaboración: Taylor Swift feat. Post Malone – Fortnight

– Mejor Pop: Taylor Swift

– Mejor K-Pop: LISA -Rockstar

– Mejor Latino: Anitta – Mil Veces

– Mejor Hip-Hop: Eminem – Houdini

– Mejor R&B: SZA – Snooze

– Mejor Alternativo: Benson Boone – Beautiful Things

– Mejor Rock: Lenny Kravitz – Human

– Mejor Afrobeats: Tyla – Water

– Mejor Video Tendencia: Megan Thee Stallion feat. Yuki Chiba – Mamushi

– Mejor Dirección: Taylor Swift feat. Post Malone – Fortnight

–Mejor Cinematografía: Ariana Grande – we can’t be friends (wait for your love)

Esta edición de los VMAs fue un reflejo de la diversidad y el talento en la música actual, con Taylor Swift como figura central de la noche.

