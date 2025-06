Londres abrirá túneles secretos de la Segunda Guerra Mundial como museo y bar subterráneo

Una vista general de un túnel durante una gira de prensa en los túneles construidos durante la segunda guerra mundial en Londres, el jueves 19 de junio de 2025. (Foto AP/Joanna Chan) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Angus Murray, director ejecutivo de The London Tunnels, hace gestos mientras muestra fotografías y diagramas relacionados con la historia de los túneles durante una gira de prensa en Londres, el jueves 19 de junio de 2025. (Foto AP/Joanna Chan) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Los bolos abandonados en uno de los túneles se ven durante una gira de prensa en Londres, el jueves 19 de junio de 2025. (Foto AP/Joanna Chan) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Botellas y copas abandonados en la barra de uno de los bares que funcionaron desde la década de 1980 en túneles subterráneos construidos durante la segunda guerra mundial, se ven durante una gira de prensa en Londres, el jueves 19 de junio de 2025. (Foto AP/Joanna Chan) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una vista general de un túnel durante una gira de prensa en los túneles construidos durante la segunda guerra mundial en Londres, el jueves 19 de junio de 2025. (Foto AP/Joanna Chan) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved