L'Kimii y Samantha Hernández hacen oficial su romance en redes sociales

El reguetonero cubano L’Kimii y la influencer Samantha Hernández confirmaron este miércoles su relación sentimental, luego de semanas de rumores que habían mantenido en vilo a sus seguidores.

La creadora de contenido compartió en sus historias de Instagram una foto frente al espejo junto al artista, acompañada del mensaje: “Bueno… me convenció”. Minutos después, L’Kimii replicó la imagen en su propio perfil y añadió: “Siempre lo supe”, lo que selló públicamente el inicio de su romance.

La confirmación llega tras una serie de gestos previos que alimentaron las especulaciones. Días atrás, Samantha mostró un ramo de rosas rojas enviado por el reguetonero, con una tarjeta que decía: “Gracias por ser más linda que la palabra”. L’Kimii reforzó la dedicatoria con un video en TikTok en el que aseguró: “Aunque se me esté haciendo la dura, la estamos convenciendo”.

Screenshot 2025-09-18 at 4.25.19PM Además, comentarios del cantante en publicaciones de Hernández, como “Viste qué linda mi novia”, y fotografías de ambos paseando de la mano por Miami habían sido interpretados como señales claras de la relación.

La manera en que decidieron oficializar su vínculo —a través de publicaciones personales y no de entrevistas o comunicados— refleja el papel central de las redes sociales en la gestión de la vida privada de los artistas. Un “soft launch” digital, con pistas graduales, mantuvo el interés del público y permitió a la pareja controlar la narrativa sin intermediarios mediáticos.

La noticia, celebrada por seguidores y páginas de entretenimiento, confirma lo que muchos consideraban un secreto a voces. Más allá del interés personal, el caso de L’Kimii y Samantha ilustra cómo las plataformas digitales transforman la forma en que figuras emergentes de la música y la creación de contenido comparten su intimidad, marcando un nuevo modelo en la relación entre celebridades y audiencias globales.

