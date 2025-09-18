americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Samantha Hernández

L'Kimii y Samantha Hernández hacen oficial su romance en redes sociales

La creadora de contenido compartió en sus historias de Instagram una foto frente al espejo junto al artista

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2025-09-18 at 4.25.09 PM

El reguetonero cubano L’Kimii y la influencer Samantha Hernández confirmaron este miércoles su relación sentimental, luego de semanas de rumores que habían mantenido en vilo a sus seguidores.

La creadora de contenido compartió en sus historias de Instagram una foto frente al espejo junto al artista, acompañada del mensaje: “Bueno… me convenció”. Minutos después, L’Kimii replicó la imagen en su propio perfil y añadió: “Siempre lo supe”, lo que selló públicamente el inicio de su romance.

La confirmación llega tras una serie de gestos previos que alimentaron las especulaciones. Días atrás, Samantha mostró un ramo de rosas rojas enviado por el reguetonero, con una tarjeta que decía: “Gracias por ser más linda que la palabra”. L’Kimii reforzó la dedicatoria con un video en TikTok en el que aseguró: “Aunque se me esté haciendo la dura, la estamos convenciendo”.

Screenshot 2025-09-18 at 4.25.19PM

Además, comentarios del cantante en publicaciones de Hernández, como “Viste qué linda mi novia”, y fotografías de ambos paseando de la mano por Miami habían sido interpretados como señales claras de la relación.

La manera en que decidieron oficializar su vínculo —a través de publicaciones personales y no de entrevistas o comunicados— refleja el papel central de las redes sociales en la gestión de la vida privada de los artistas. Un “soft launch” digital, con pistas graduales, mantuvo el interés del público y permitió a la pareja controlar la narrativa sin intermediarios mediáticos.

La noticia, celebrada por seguidores y páginas de entretenimiento, confirma lo que muchos consideraban un secreto a voces. Más allá del interés personal, el caso de L’Kimii y Samantha ilustra cómo las plataformas digitales transforman la forma en que figuras emergentes de la música y la creación de contenido comparten su intimidad, marcando un nuevo modelo en la relación entre celebridades y audiencias globales.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta combinación de fotos muestra a Billy Bush, de izquierda a derecha, Megyn Kelly, Matt Lauer, Sharon Osbourne y Charlie Rose. (Foto AP)

Jimmy Kimmel, es el más reciente presentador en meterse en problemas. Un vistazo a otros casos

una historica presentadora de bbc sorprendio a todos al aparecer desnuda en su cuenta de instagram (video)

Una histórica presentadora de BBC sorprendió a todos al aparecer desnuda en su cuenta de Instagram (VIDEO)

la verdadera razon detras de la ruptura de el micha y su esposa tras 13 anos de matrimonio

La verdadera razón detrás de la ruptura de El Micha y su esposa tras 13 años de matrimonio

Por Redacción América Noticias Miami
padres de christian nodal intervienen para rescatar a inti de los aguilar

Padres de Christian Nodal intervienen para rescatar a Inti de los Aguilar

Destacados del día

Cubano asesina a un policía en Florida con 24 disparos

Cubano asesina a un policía en Florida con 24 disparos

Trump confirma la designación de Antifa como organización terrorista

Trump confirma la designación de Antifa como organización terrorista

Esta combinación de fotos muestra a Billy Bush, de izquierda a derecha, Megyn Kelly, Matt Lauer, Sharon Osbourne y Charlie Rose. (Foto AP)

Jimmy Kimmel, es el más reciente presentador en meterse en problemas. Un vistazo a otros casos

Los Macron presentarán pruebas científicas ante un tribunal de EEUU para demostrar que Brigette es biológicamente mujer

Los Macron presentarán pruebas científicas ante un tribunal de EEUU para demostrar que Brigette es biológicamente mujer

FLORIDA: Condenan a dos años de prisión a una mujer tras ser sorprendida manteniendo relaciones sexuales con su hijastro de 15 años

FLORIDA: Condenan a dos años de prisión a una mujer tras ser sorprendida manteniendo relaciones sexuales con su hijastro de 15 años

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter