Emmanuel Macron

Los Macron presentarán pruebas científicas ante un tribunal de EEUU para demostrar que Brigette es biológicamente mujer

La primera dama de Francia, Brigitte Macron, junto a su esposo el presidente Emmanuel Macron, ha demandado por difamación a la influencer conservadora Candace Owens en una corte de Delaware, EE.UU.. ¿La razón? Owens afirmó públicamente que Brigitte “nació hombre” y que originalmente se llamaba Jean-Michel Trogneux, un rumor sin base que ha circulado en redes y que ha sido desmentido en varias ocasiones.

Por Redacción América Noticias Miami
La primera dama de Francia, Brigitte Macron, y su esposo, el presidente Emmanuel Macron, han interpuesto una demanda por difamación en una corte de Delaware, Estados Unidos, contra la influencer conservadora Candace Owens.

El motivo: Owens afirmó públicamente que Brigitte “nació hombre” y que su nombre original era Jean-Michel Trogneux, un rumor sin fundamento que se ha propagado en redes sociales durante los últimos años, pese a haber sido desmentido en reiteradas ocasiones.

Según fuentes cercanas al caso, los Macron se preparan para presentar evidencia fotográfica y científica ante el tribunal con el fin de refutar categóricamente las acusaciones.

Entre las pruebas que se espera sean aportadas figuran fotografías de Brigitte durante sus embarazos, documentos médicos oficiales y análisis periciales que respaldan su identidad biológica.

El caso ha generado un intenso debate en Francia y en la esfera internacional sobre los límites de la desinformación, el impacto de las teorías conspirativas en la vida pública y el papel de las redes sociales en la difusión de rumores sin respaldo.

De confirmarse la difamación, Owens podría enfrentar sanciones económicas y legales en Estados Unidos. Mientras tanto, el equipo legal de los Macron insiste en que se trata de un paso necesario para defender la dignidad de la primera dama y frenar la propagación de noticias falsas.

