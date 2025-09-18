Los Macron presentarán pruebas científicas ante un tribunal de EEUU para demostrar que Brigette es biológicamente mujer

La primera dama de Francia, Brigitte Macron, y su esposo, el presidente Emmanuel Macron, han interpuesto una demanda por difamación en una corte de Delaware, Estados Unidos, contra la influencer conservadora Candace Owens.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
La primera dama de Francia, Brigitte Macron, junto a su esposo el presidente Emmanuel Macron, ha demandado por difamación a la influencer conservadora Candace Owens en una corte de Delaware, EE.UU.. ¿La razón? Owens afirmó públicamente que Brigitte “nació hombre” y que originalmente se llamaba Jean-Michel Trogneux, un rumor sin base que ha circulado en redes y que ha sido desmentido en varias ocasiones.
La primera dama de Francia, Brigitte Macron, y su esposo, el presidente Emmanuel Macron, han interpuesto una demanda por difamación en una corte de Delaware, Estados Unidos, contra la influencer conservadora Candace Owens.
El motivo: Owens afirmó públicamente que Brigitte “nació hombre” y que su nombre original era Jean-Michel Trogneux, un rumor sin fundamento que se ha propagado en redes sociales durante los últimos años, pese a haber sido desmentido en reiteradas ocasiones.
Según fuentes cercanas al caso, los Macron se preparan para presentar evidencia fotográfica y científica ante el tribunal con el fin de refutar categóricamente las acusaciones.
Entre las pruebas que se espera sean aportadas figuran fotografías de Brigitte durante sus embarazos, documentos médicos oficiales y análisis periciales que respaldan su identidad biológica.
El caso ha generado un intenso debate en Francia y en la esfera internacional sobre los límites de la desinformación, el impacto de las teorías conspirativas en la vida pública y el papel de las redes sociales en la difusión de rumores sin respaldo.
De confirmarse la difamación, Owens podría enfrentar sanciones económicas y legales en Estados Unidos. Mientras tanto, el equipo legal de los Macron insiste en que se trata de un paso necesario para defender la dignidad de la primera dama y frenar la propagación de noticias falsas.
Suscribite a nuestro Newsletter