Lista completa de ganadores de los premios Oscar

Guion original: “Anora”

Guion adaptado: “Conclave”

Cinematografía: “The Brutalist”

Edición: “Anora”

Música original: “The Brutalist”

Canción original: “El Mal” de “Emilia Perez”

Sonido: “Dune: Part Two”

Efectos visuales: “Dune: Part Two”

Maquillaje y peinado: “The Substance”

Diseño de vestuario: “Wicked”

Diseño de producción: “Wicked”

Cortometraje: “I’m Not a Robot”

Cortometraje animado: “In the Shadow of the Cypress”

Cortometraje documental: “The Only Girl in the Orchestra”

Largometraje documental:“No Other Land”

Largometraje internacional: “Ainda Estou Aquí” (“Aún estoy aquí”) de Brasil

Largometraje animado: “Flow”

FUENTE: Associated Press