Lin-Manuel Miranda y Eisa Davis charlan sobre su “Warriors” con Lauryn Hill

“Lo vi cuando tenía 4 años, era un niño sin supervisión. El hermano mayor de un amigo tenía el VHS. No había adultos alrededor”, dijo Miranda a The Associated Press sobre la película titulada en español “Los guerreros”. “Todo lo que temes como neoyorquino, al crecer en la ciudad, está en esa película”.

Este no es un recuento igual al original, y definitivamente no es un simple intercambio de género de los personajes. “Mi sensación de Nueva York que creo que realmente sale a relucir en este álbum y se despierta en la película de ‘The Warriors’, es este verdadero sueño de unidad y paz”, dice Davis. “Y eso fue algo en lo que realmente sentí que podíamos apoyarnos”.

MIRANDA: Era una película que vivía en mi cerebro, incluso antes de que realmente estuviera formando mi memoria. Y luego un compañero de clase de la universidad me envió un correo electrónico en 2009 después de que salió “In the Heights” (“En el barrio”). Estaba trabajando como asistente de uno de los productores de la película, Larry Gordon, y dijo: "‘Warriors’, el musical, ¿qué te parece?” Y le escribí un correo electrónico detallado sobre cómo no funcionaría. Pero él me incitó tan sólo con hacer la pregunta. Y así, ya sabes, muchos años después, acababa de terminar mi primera actuación en “Hamilton”, y pensé: ”¿Qué quiero hacer ahora?” Y “Warriors” ya estaba ahí, levantando la mano y diciendo: “Has estado pensando en mí desde 2009″.

Rápidamente, me di cuenta de que quería escribir esto con alguien, y quería escribir con alguien más inteligente y genial que yo. Pensé en Eisa. Eisa y yo hemos sido amigos desde que “Passing Strange” e “In the Heights” estuvieron en Broadway la misma temporada, en 2009, pero nunca habíamos trabajado juntos en nada antes. Y así, a principios de 2022, la llevé al sótano de The Drama Book Shop y le dije: "¿‘Warriors’ El musical?”.

Ella nunca había visto la película y yo la había visto demasiadas veces. Entonces, nos encontramos en el medio en ese momento y comenzamos a escribir en serio.

MIRANDA: El hecho de que sea tan intensamente visual para ti, mientras lo estás escuchando, es el porqué de un álbum. La mayoría de nosotros no podemos darnos el lujo de ver tanto teatro cuando estamos creciendo. ... Incluso los álbumes de elencos de obras que crecí amando, nunca vi esas obras. ... Pero escuchaba esos álbumes dramatizados y conectaba los puntos y creaba la obra en mi cabeza. ... Hay una maravillosa tradición de musicales que comenzaron como álbumes conceptuales. Pienso en “Jesus Christ Superstar” (“Jesucristo Superestrella”), que creo que es el estándar de oro. “Evita”, incluso tan recientemente como “Hadestown”, que es uno de mis nuevos musicales favoritos, comenzó su vida como esta serie de canciones.

Y entonces, estaba realmente interesado en ver si podías contar la historia. Porque creo que, para mí, lo más complicado de adaptar una película de acción a un musical es que las secuencias de acción y las canciones luchan por el mismo espacio. Entonces, ¿qué haces? Al hacerlo como un álbum, puedes musicalizar esas (cosas) de cualquier variedad de maneras. Hay momentos en los que dilatamos el tiempo y aislamos un momento, y hay otros en los que se oye la música y, como golpes, efectos de sonido.

Lo otro que fue realmente emocionante fue poder explorar la composición de una banda sonora en un estudio con músicos talentosos y trabajando con un productor. Los escritores de teatro musical trabajan de una manera muy específica en la que nos sentamos solos en una habitación, y luego lo probamos con los actores, y lo retomamos y lo intentamos de nuevo. Y yo quería ensayar con músicos.

DAVIS: También siento que tiene que ver con nuestra estética de estar más cerca del pop, como tener este híbrido de pop y teatro musical. ... Con algo que es tan icónico como esta película, es un camino más corto, para convertirlo en un álbum.

También es un reto muy emocionante, narrativamente, ver cómo es que realmente podemos contar toda la historia de esta manera cantada con nuestras pequeñas escenas.

MIRANDA: Esa fue la apuesta que me hizo decir: “Creo que entiendo cómo podría ser interesante escribir esto”.

En la época en que acababa de salir de “Hamilton”, el Gamergate (una campaña acoso en línea contra el feminismo, la diversidad y el progresismo en la cultura de los videojuegos) estaba sucediendo. ... Los trolls (hostigadores) anónimos en internet decían: “No creo que las mujeres deban estar en los videojuegos. Aquí está la maldita dirección de su casa”. Y ese tipo de acto, el caos de decidir desestabilizar la vida de alguien y luego volver a tu computadora, lo primero que pensé fue en Luther disparando a Cyrus, señalando a los Warriors y diciendo: “Lo hicieron”. Y ahora los Warriors tienen el resto de la noche con todas las pandillas pensando que han roto la tregua y están luchando por sus vidas por el acto de una persona con un arma. Hice esa conexión y luego pensé: “Bueno, si las Warriors son mujeres, ¿cómo cambia eso la narrativa?” En cada punto, lo complica de una manera realmente convincente.

DAVIS: Creo que es crucial pensar en esto, es un grupo de mujeres en el que nadie cree. Todos te acusan falsamente, como dice Lin, ¿y qué es lo que haces? ¿Qué es lo que intentas?

Y, por supuesto, la forma en que lo dividimos es que hay una carrera hacia el hogar, pero también hay una posibilidad (de paz). Y por eso volver a este sueño de paz es crucial.

Pero también, creo que era muy importante seguir adelante y asegurarnos de que no solo las mujeres intervinieran y siguieran haciendo cosas masculinas.

DAVIS: Ella simboliza eso, ¿verdad? Si quisiera, podría salir a las calles y decirle a todo el mundo que deje de pelear y la gente la escucharía, porque eso es exactamente lo que Lauryn Hill ha hecho con su arte y con su autoridad durante todos estos años. Y así, era su manera. Debíamos tenerla, ¿sabes a lo que me refiero? No había ningún plan B, en absoluto.

MIRANDA: Me puse en contacto con su mánager, hace poco más de un año, y le dije: “Estoy trabajando en esto”. Ella dijo: “Lauryn es una gran admiradora de ‘Hamilton’, así que envíanos lo que tienes en mente”. Eisa y yo redactamos nuestra carta con cuidado y nos mantuvimos en contacto con su mánager durante el transcurso del año, sin tener nunca un plan B, enviando mensajes de texto de un lado a otro hasta que un día tuvimos un archivo de Dropbox con todas estas armonías.

MIRANDA: No tenemos ambiciones cinematográficas para esto. ... Hicimos nuestra carta de amor musical a la película que ya existe. La esperanza es que mientras escuchas este álbum, imagines la narración y cómo sucede.

Si hay un mundo para una vida en el escenario, como una adaptación teatral de este álbum, sería muy emocionante explorarlo. Y si te estás imaginando algo realmente fantástico, hemos creado un problema muy difícil para nosotros mismos.

Reparto de “Warriors”

CYRUS: Lauryn Hill

COCHISE: Kenita Miller

COWGIRL: Sasha Hutchings

FOX: Discípulo de Phillipa

CLEON: Aneesa se pliega

AJAZ: Gris ámbar

REMBRANDT: Gizel Jiménez

SWAN: Jasmine Cephas Jones

MERCY: Julia Harriman

