Lin-Manuel Miranda sobre las canciones de "Mufasa": "Mi trabajo es encontrar momentos de alegría"

“Para su trailer, nos enseñaron los primeros cuatro minutos de la película: era sólo ‘¡Nants ingonyama!’”, dijo cantando la primera frase de “Ciclo sin fin” de “El Rey León”. “Y nos enseñaron la canción entera y yo me acuerdo sentir ‘nunca he visto nada así’ y también ‘qué despliegue’. El día de hoy tenemos tanto discurso de los musicales que no quieren enseñar que son musicales, no incluyen la música en el tráiler y aquí están los primeros cuatro minutos. Así que fue increíble”, dijo Miranda en una entrevista por videollamada desde su oficina en Washington Heights, en Nueva York.