Lila Downs, Soledad y Niña Pastori se reencuentran con su EP nominado “Raíz nunca me fui”

En esta imagen proporcionada por Sony Music Mexico, la portada de "Raiz nunca me fui" de Lila Downs, Soledad y Niña Pastori. (Sony Music Mexico vía AP)

“Creo que los 10 años fue como una especie de empujón, no había un material disponible, sí había ganas y había esta sensación linda que nos quedó del primer encuentro, teníamos ganas de repetirlo”, dijo Soledad en una entrevista reciente por videollamada. “Fue como una linda excusa esto de los 10 años”.

Aunque las tres han sido galardonadas con el Latin Grammy y cuentan con amplia trayectoria, no dejaron de sentir que estaban frente a un reto para realizar este nuevo EP.

La cumbia “Tan bonita” la cantan por primera vez en conjunto en esta producción grabada en Miami. De acuerdo con sus videos de detrás de cámaras, se puede ver cómo disfrutaron de mezcal en el estudio. Aclararon que también hubo cerveza, vino y fernet para representar a cada país.

El EP termina con una conmovedora versión de “Todo cambia”, un tema inmortalizado por Mercedes Sosa.

“Yo no la conocía, no conocía esta canción, la descubrí en este proyecto y me pareció de una belleza increíble”, dijo Niña. “Con mucha delicadeza intentamos hacerla y versionarla a nuestro modo”.

Para Downs la canción tiene un mensaje importante por el momento actual en el que hay cambios sociales y políticos.

“Creo que siempre es singular, desde la raíz de los países respectivos de cada, una mirar hacia adentro, mirar hacia las cosas positivas que van cambiando” dijo Downs. “La importancia que tiene verlo desde una perspectiva del arte y del cambio de la vida, eso es bien profundo”.

Las tres están emocionadas por viajar a Miami a la ceremonia de los Latin Grammy que se realizará el 14 de noviembre.

“Siempre es un honor tener un cumplido hacia tu trabajo, hacia tu trayectoria”, señaló Downs.

Más adelante les gustaría hacer una gira con Raíz.

“Esta segunda vuelta de lo que hemos hecho empezó un poco por ahí, queriendo cumplir eso que la otra vez no pudimos hacer, que era juntarnos en directo y en vivo”, dijo Niña.

FUENTE: Associated Press