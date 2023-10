Lila Avilés: “Me encanta que el cine se sienta vivo”

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La directora mexicana Lila Avilés recibe el premio de mejor dirección de largometraje mexicano de ficción por "Tótem", en el Festival Internacional de Cine de Morelia, el viernes 27 de octubre de 2023, en Morelia, México. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La actriz Naíma Sentiés sobre los hombros de la directora mexicana Lila Avilés al recibir el premio de mejor largometraje mexicano de ficción por "Tótem" acompañadas por la productora Tatiana Graullera, de izquierda a derecha, la actriz Montserrat Marañón y la productora Louise Riousse en el Festival Internacional de Cine de Morelia, el viernes 27 de octubre de 2023, en Morelia, México. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La directora mexicana Lila Avilés, segunda de derecha a izquierda, posa con la productora Louise Riousse, de izquierda a derecha, la actriz Montserrat Marañón, la actriz Naíma Sentiés y la productora Tatiana Graullera, tras ganar el premio a mejor largometraje mexicano de ficción, mejor dirección de largometraje mexicano de ficción y el premio del público a largometraje mexicano de ficción por "Tótem", en el Festival Internacional de Cine de Morelia, el viernes 27 de octubre de 2023, en Morelia, México. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2023. The Associated Press. All rights reserved

La directora mexicana Lila Avilés posa para un retrato durante una entrevista sobre su película "Tótem" en el Festival Internacional de Cine de Morelia en Morelia, México, el miércoles 25 de octubre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023. The Associated Press. All rights reserved

“Desde que había hecho ‘La camarista’ ya tenía pensada esta historia”, dijo la directora en entrevista con The Associated Press. “La camarista”, ópera prima de Avilés, ganó en 2018 el premio a mejor largometraje mexicano de ficción en Morelia. El viernes por la noche “Tótem” se llevó el premio de mejor largometraje, mejor dirección y el premio del público.

Avilés tiene una sólida base de teatro. Estudió la carrera de artes escénicas y formó parte de La Máquina de Teatro, compañía en la que colaboró artísticamente durante seis años. También realizó cursos de guion cinematográfico y dirección de escena. “La camarista” (2018), por ejemplo, surgió de su obra de teatro “La camarera” de 2014. El filme obtuvo el Premio Ariel de la AMACC a mejor ópera prima.

Avilés, de 41 años, ha actuado en series como “El pantera” y “Drenaje profundo”, así como los largometrajes “En la sangre”, “Ella es Ramona” y “Alicia en el país de María”. También ha colaborado en equipos de producción de televisión.

Avilés dice que desde pequeña le gustaba leer y ser una narradora, “como fuera, ya fueran obras de teatro o lo que fuera”.

Pero ahora ya casi no hace teatro: “Toda mi vida quería ser cineasta, ese era mi sueño y no quiero hacer otra cosa, ya me encaminé y es en donde más feliz soy”.

En “Tótem”, escrita por la cineasta y dedicada a su hija, se destaca su capacidad de observación para los diálogos caóticos, espontáneos y especialmente conmovedores de una casa llena de personas haciendo actividades diferentes.

“A mí me encanta eso, me encanta que se sienta vivo, tenemos a veces un preconcepto del cine que es hablar así como en mo-no si-lá-bi-cos ... pero en la vida no somos así”, señaló. “Es muy complejo encontrar el tono y no sólo el tono, sino el sentido también de cada personaje y encontrar cómo cada personaje se habita”.

Para la directora es muy importante encontrar el “sentido de verdad” en cada escena y no avanza a la siguiente hasta lograrlo, pero tampoco se aferra a una sola estructura. Dijo que realizó pocos ejercicios de preparación con los niños antes de la filmación a la que definió como “rápida y furiosa”.

La familia de “Tótem” es educada, el abuelo patriarca (Amador) es psicoanalista y atiende en su casa a sus pacientes, el padre de sol (García) es artista, aunque también hay algunos miembros de la familia que creen en limpias y magia, como muchos mexicanos. La casa es grande, con un gran jardín, es la única locación de Avilés.

“Lo que es lindo de la peli es que yo no quería ahondar así con esa ferocidad de ‘la clase’, ¿la clase qué?, todos venimos de una casa”, dijo Avilés. “Pero digamos que así sea una casa en Juchitán o una casa en Saltillo o una casa en Tamaulipas, con su distinto decorado, yo creo que todo mexicano ha experimentado una fiesta, hasta el más solitario ha tenido una reunión así más o menos”.

En Morelia, Avilés dedicó su premio de dirección a Sentíes, su “chiquitótem”, a quien dijo que buscó telepáticamente hasta encontrarla. En el filme también destaca la actuación de Sánchez en el papel de Cruz, la cuidadora del padre de Sol. Sánchez había realizado el memorable personaje de Minitoy en “La camarista”.

“Es mi tótem”, dijo la directora.

FUENTE: Associated Press