Liam Payne, exintegrante de One Direction, muere a los 31 años tras caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires

El cantante británico Liam James Payne, exmiembro de la famosa banda One Direction, falleció el miércoles 16 de octubre a los 31 años tras caer desde el tercer piso de un hotel en el barrio porteño de Palermo, según informaron fuentes policiales a Infobae.

Un llamado al 911 alertó sobre "un hombre agresivo que podría estar bajo los efectos de drogas o alcohol". Al llegar al lugar, personal del SAME confirmó el fallecimiento del artista.

Payne ganó notoriedad internacional como parte de One Direction, la boy band formada durante el programa The X Factor en 2010. Después de que el grupo tomara una pausa indefinida en 2016, el cantante comenzó su carrera solista, lanzando éxitos como “Strip That Down” y “For You”. Su estilo musical abarcaba géneros como pop, R&B y dance. Además de su carrera musical, Payne había trabajado en colaboración con marcas y apoyado diversas causas benéficas.