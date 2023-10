Le llueven las críticas y las burlas a Yulien Oviedo tras revelación de video donde se ve que nunca habló con Bad Bunny en los premios Latin Billboard

“Resulta ser que Bad Bunny me preguntó que quién carajo era yo que tenía un flow tan cabrón y le dije 'papi yo soy el orgullo de mi familia, de mi barrio y de mi cultura'”, escribió el reguetonero cubano en su Instagram junto a unas fotos en las que se ve a ambos, pero las imágenes de ese instante no coinciden con su relato.

Las críticas y burlas de los internautas no se hicieron esperar, algunos aludiendo a que Yulién mintió en su publicación sobre el encuentro con el boricua.

“Mentí no, solo me alejé del mercado cubano que es una verdadera vergüenza y es una verdadera tumba para personas talentosas como yo que quieren salir adelante, mientras más daño tratan de hacerme más me decepciono de ser cubano la envidia es mejor despertarla que sentirla ninguno de ustedes están listos para esto porque sienten demasiada envidia por su propia gente que está creciendo cubano envidioso”, escribió el cantante cubano.