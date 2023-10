Lasso llega a los Latin Grammy con sus “Ojos marrones”

ARCHIVO - El cantautor venezolano Lasso posa para un retrato en la Ciudad de México el 28 de octubre de 2021. Lasso está nominado a tres Latin Grammy, incluyendo canción y grabación del año, por su canción "Ojos marrones". Los Latin Grammy se entregarán el 16 de noviembre en Sevilla. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo) Copyright 2021. The Associated Press. All rights reserved