“Las viudas de los jueves” refleja contradicciones de la élite en una historia de suspenso

La actriz Zuria Vega posa en la alfombra roja de la serie de Netflix "Las viudas de los jueves" en la Ciudad de México el martes 5 de septiembre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La actriz Sofia Sisniega posa en la alfombra roja de la serie de Netflix "Las viudas de los jueves" en la Ciudad de México el martes 5 de septiembre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los actores Zuria Vega, izquierda, y Gerardo Trejoluna posan en la alfombra roja de la serie de Netflix "Las viudas de los jueves" en la Ciudad de México el martes 5 de septiembre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Director Humberto Hinojosa, cuarto de izquierda a derecha en la fila posterior, posa con el elenco de la serie de Netflix "Las viudas de los jueves" en la Ciudad de México el martes 5 de septiembre de 2023. De izquierda a derecha en la fila posterior, Juan Pablo Medina, Cassandra Ciangherotti, Zuria Vega, Irene Azuela, Pablo Cruz Guerrero, Mayra Hermosillo y Sofía Sisniega. En la fila frontal de izquierda a derecha Omar Chaparro, Gerardo Trejoluna y Alfonso Bassave. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El actor Pablo Cruz Guerrero posa en la alfombra roja de la serie de Netflix "Las viudas de los jueves" en la Ciudad de México el martes 5 de septiembre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El director Humberto Hinojosa posa en la alfombra roja de la serie de Netflix "Las viudas de los jueves" en la Ciudad de México el martes 5 de septiembre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

En esta imagen proporcionada por Netflix, Irene Azuela como Teresa Scaglia, Mayra Hermosillo como Lala de la Luna, Zuria Vega como Mariana Andrade en una escena de "Las Viudas de los Jueves". (Camila Jurado/Netflix vía AP) ©2022 Netflix, Inc.

En esta imagen proporcionada por Netflix, Juan Pablo Medina como Ronie Guevara, Pablo Cruz Guerrero como Martin de la Luna, Omar Chaparro como Tano Scaglia, Alfonso Bessave como Gustavo Maldonado en una escena de "Las Viudas de los Jueves". (Camila Jurado/Netflix vía AP) ©2022 Netflix, Inc.

En esta imagen proporcionada por Netflix, Irene Azuela como Teresa Scaglia, Omar Chaparro como Tano Scaglia, y Cassandra Ciangherotti como Mavi Guevara en una escena de "Las Viudas de los Jueves". (Camila Jurado/Netflix vía AP) ©2022 Netflix, Inc.

En esta imagen proporcionada por Netflix, Alfonso Bassave como Gustavo Maldonado en una escena de "Las Viudas de los Jueves". (Camila Jurado/Netflix vía AP) ©2022 Netflix, Inc.

El actor Omar Chaparro, izquierda, y el director Humberto Hinojosa se abrazan en la alfombra roja de la serie de Netflix "Las viudas de los jueves" en la Ciudad de México el martes 5 de septiembre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los actores Irene Azuela, izquierda, y Omar Chaparro posan en la alfombra roja de la serie de Netflix "Las viudas de los jueves" en la Ciudad de México el martes 5 de septiembre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los actores Juan Pablo Medina, izquierda, y Cassandra Ciangherotti posan en la alfombra roja de la serie de Netflix "Las viudas de los jueves" en la Ciudad de México el martes 5 de septiembre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los actores Alfonso Bassave, izquierda, y Sofia Sisniega posan en la alfombra roja de la serie de Netflix "Las viudas de los jueves" en la Ciudad de México el martes 5 de septiembre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los actores Mayra Hermosillo, izquierda, y Pablo Cruz Guerrero posan en la alfombra roja de la serie de Netflix "Las viudas de los jueves" en la Ciudad de México el martes 5 de septiembre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved