La temporada de premios de Hollywood y sus afectaciones por los incendios

26 de enero

Originalmente programados para el 12 de enero, los premios estaban programados para tener lugar en el Barker Hangar en Santa Mónica, a escasas millas (kilómetros) del vecindario de Pacific Palisades donde el fuego estaba ardiendo.

Los premios se transmitirán en vivo por E!, presentados por Chelsea Handler.

2 de febrero

En virtud de haber anunciado sus nominaciones en noviembre, el calendario de los Grammy no se ha visto muy afectado por los incendios forestales. Sin embargo, algunos eventos relacionados han sido cancelados: Universal Music Group canceló todos los eventos relacionados, incluyendo su Exhibición de Artistas y la fiesta posterior, pues dijo que redirigiría esos recursos a la ayuda para la recuperación de los incendios forestales.

Los Grammy se transmitirán en vivo por CBS; aún no se ha anunciado un presentador.

8 de febrero

Son dos ceremonias de premiación independientes, pero este año ambos eventos no televisados están programados para llevarse a cabo en Los Ángeles en la misma noche. El ganador del Premio Darryl F. Zanuck del Sindicato de Productores ha coincidido seis veces en los últimos siete con el Oscar a la mejor película. En las últimas dos décadas, el ganador del premio del Sindicato de Directores casi siempre ha triunfado en los Oscar.

15 de febrero

El Sindicato de Guionistas otorga premios a guiones de películas adaptadas y originales, que a menudo se alinean con los nominados y ganadores del Oscar, así como para programas y películas de televisión. Es un evento no televisado.

16 de febrero

Los Premios de la Academia Británica de Cine, oficialmente llamados Premios de Cine EE BAFTA, son el equivalente británico de los Premios de la Academia de Hollywood. Las nominaciones se anunciarán el 15 de enero, una fecha que no ha sido afectada por los incendios (los premios se entregan en Londres, pero los nominados provienen de todo el mundo y muchas celebridades británicas tienen su hogar en Los Ángeles).

Se transmitirán por la BBC en el Reino Unido y en BritBox en Estados Unidos, presentados por David Tennant.

22 de febrero

Los Premios Spirit del Cine Independiente destacan películas hechas con presupuestos de 30 millones de dólares o menos, lo que significa que algunos años se alinean con los favoritos al Oscar como “Everything Everywhere All At Once” ("Todo en todas partes al mismo tiempo") y otros años no, como ocurrió con “Oppenheimer”.

La gala se transmitirá en YouTube y será presentada por Aidy Bryant.

23 de febrero

El gremio de actores procedió con el anuncio de los nominados, aunque los cambió a un comunicado de prensa en lugar de un anuncio en vivo en los primeros días de los incendios. Los Premios SAG son posiblemente el indicador más preciso para los Oscar. Sus elecciones no siempre se alinean exactamente con las de la academia, pero a menudo se acercan mucho a reflejarlas. Las últimas tres ganadoras del mejor elenco: “Oppenheimer”, “Everything Everywhere All at Once” y “CODA” ("CODA: Señales del corazón"), se llevaron el premio a mejor película en los Premios de la Academia.

La gala se transmitirá en vivo en Netflix, presentada por Kristen Bell.

2 de marzo

El evento principal y culminante de la temporada de premios de Hollywood procederá según lo programado desde el Teatro Dolby de Los Ángeles, que estuvo brevemente amenazado por el Incendio Sunset, que logró ser rápidamente extinguido. La academia de cine retrasó los Premios Científicos y Técnicos del 18 de febrero (una fecha reprogramada no ha sido anunciada) y canceló por completo su almuerzo anual de nominados, un evento no televisado, considerado un pilar del calendario de la academia por su mezcla de invitados y las fotos que produce.

Los Oscar se transmitirán en vivo por ABC, presentados por Conan O’Brien.

