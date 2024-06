La soprano Anna Netrebko anuncia su separación del tenor Yusif Eyvazov

ARCHIVO - La soprano Anna Netrebko, izquierda, y el tenor Yusif Eyvazov en una conferencia de prensa sobre Manon Lescaut en el Teatro Bolshoi en Moscú, Rusia, el 14 de octubre de 2016. La pareja se ha separado tras una década juntos, informaron en un comunicado. (foto AP/Alexander Zemlianichenko, archivo) Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.