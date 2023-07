La relación de Sinéad O’Connor e Israel refleja cambios en la política del país

ARCHIVO - El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, habla con periodistas antes de la reunión semanal del gabinete en la oficina del primer ministro en Jerusalén, el 19 de marzo de 2023. Cuando amenazas de muerte obligaron a la cantante pop irlandesa Sinéad O'Connor a cancelar un concierto por la paz en Jerusalén en el verano de 1997, un joven llamado Itamar Ben-Gvir se atribuyó el mérito de la campaña en su contra. Hoy es el ministro de seguridad nacional de Israel. (Abir Sultan/Pool Photo via AP, archivo)

Homenajes florales colocados fuera de la antigua casa de Sinead O'Connor en Bray, Co Wicklow, Irlanda, el jueves 27 de julio de 2023 tras su muerte a los 56 años. La Policía Metropolitana dijo que O'Connor fue encontrada inconsciente en una casa en el sureste de Londres, donde fue pronunciada muerta. No dijeron cómo falleció, pero dijeron que su muerte no se considera sospechosa. (Brian Lawless/PA vía AP)