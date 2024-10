La influencer cubana de Miami, Samantha Espineira elimina todas las fotos con Alessandro Piga, quien está en prisión

Screenshot 2024-10-02 at 10.26.10AM.png

Screenshot 2024-10-02 at 10.27.04AM.png

Hasta el momento, la influencer no ha confirmado ni desmentido los rumores. No obstante, en redes sociales como el perfil de "Un Martí To Durako" ya se especula sobre una posible nueva relación de la cubana. La incertidumbre continúa, y los seguidores de Espineira permanecen atentos a sus próximos movimientos.