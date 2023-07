La historia detrás de Barbenheimer

Tom Cruise asiste al estreno de "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" en Jazz at Lincoln Center's Frederick P. Rose Hall el 10 de julio de 2023 en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP) Invision

El director Christopher McQuarrie, a la derecha, y el actor Tom Cruise saludan durante una conferencia de prensa para la película "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" en Seúl, Corea del Sur, el 29 de junio de 2023. (Foto AP/Lee Jin-man) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved