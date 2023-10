La ex asistente de David Beckham rompió el silencio después de que regresaran los rumores de un romance entre ambos

De inmediato, decenas de personas comenzaron a hacer comentarios referentes a las recientes declaraciones de los Beckham. Uno de ellos aseguraba que los seguidores de Rebecca crecerían exponencialmente después de que el documental saliera a la luz, a lo que la ahora maestra de yoga respondió “Sí, ¿apenas te diste cuenta?”

Otro comentario que ya fue borrado, le preguntaba a Loos si la posición de yoga que hacía en la foto también la hacía cuando estaba con David Beckham, a lo que con cierta dosis de sarcasmo y molestia, Rebecca respondió: “¡Pareces una persona muy inteligente!”.

Rebecca ha optado por dejar de responder y comenzar a eliminar los mensajes que hacen referencia al supuesto amorío que tuvo con Beckham, lo que quiere decir, que, a diferencia de lo que pasó en 2004, Rebecca ya no quiere hablar de eso.

Y es que fue la misma asistente de David Beckham la que en su momento salió a los medios a asegurar que era amante del jugador británico, declarándose incluso como “su segunda esposa”.

Rebecca llegó a decir en entrevista que Beckham era un “amante increíble” y que “no podían quitarse las manos de encima”. “Estuvimos pegados el uno al otro toda la noche, la gente se dio cuenta... conectamos. Creo que la química entre David y yo era tan fuerte... la gente se daba cuenta y no estaban muy contentos. Él sabe cómo complacer”, aseguró poco después de que su supuesta relación encabezara los diarios de todo el mundo.

Como era de esperarse, Beckham negó todos los rumores, asegurando en un comunicado que estaba “felizmente casado” y “ningún tercero” podía cambiar ese hecho.

“Durante los últimos meses me he acostumbrado a leer historias cada vez más ridículas sobre mi vida privada. La simple verdad es que estoy muy felizmente casado. Tengo una esposa maravillosa y dos hijos muy especiales. No hay nada que un tercero pueda hacer para cambiar estos hechos”.

Como se mencionó anteriormente, Rebecca es hoy en día maestra de yoga, está casada con el noruego Sven Christjar Skaiaa y tiene dos hijos. En una entrevista que brindó a Daily Mail en 2021, confesó que no cambiaría nada de lo que hizo, pues si no hubiera sido famosa por el escándalo, no hubiera conocido a su esposo y no hubiera tenido la feliz vida que hoy en día tiene.

“Tomé muchas decisiones equivocadas y me convencieron de muchas cosas. Por supuesto, si pudiera volver atrás en el tiempo cambiaría algunas cosas, pero ¿no lo haría todo el mundo? No me arrepiento de nada”.

FUENTE: infobae.com