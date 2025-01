¿La comida en EEUU no tiene sabor?  madre cubana recién llegada se queja en TIKTOK

La adaptación a un nuevo país no solo implica aprender un idioma o acostumbrarse a una nueva rutina, sino también enfrentar cambios en la alimentación.

Este fue el caso de una madre cubana recién llegada a EE. UU., quien asegura que la comida "no tiene sabor".

“En Cuba cocinábamos con cualquier cosa y la comida sabía buena; aquí le echas de todo y no te sabe a nada”, comentó.

La creadora de contenido explicó que ha estado enseñándole a su madre nuevas técnicas de cocina y le advirtió que, en EE. UU., es necesario usar el doble de sazón para acercarse al sabor al que estaban acostumbradas. “Aquí tú cocinas un bistec y no te huele a nada; si no le echas sazón, es como si te estuvieras comiendo un pedazo de carne que has descongelado 20 o 30 veces”, afirmó. También destacó que, en Cuba, los alimentos parecían tener más sabor incluso con menos ingredientes y que la manteca de cerdo era clave en la cocina tradicional.