La Cintumbare recomienza su vida en Cuba, Entre la escuela de su hijo, colas y FIESTAS nocturnas

En otro de sus videos, mostró una salida nocturna en la que disfrutó de la música y el baile en un centro nocturno, acompañada de amigos y con una cerveza en mano. La influencer ha dejado claro que, a pesar de las circunstancias, no permitirá que la situación la amedrente.

Deportación y regreso a Cuba

Medrano fue deportada este jueves tras permanecer varias semanas bajo custodia de ICE. Su caso ha sido especialmente relevante, ya que llegó a la isla en el primer vuelo de deportación bajo la administración de Donald Trump.

Su abuela, a través de redes sociales, expresó resignación ante los hechos y afirmó que "son cosas de la vida que tienen que pasar".

Por su parte, Cinthya Medrano asegura que este episodio no marca el final de su historia. "Estaré disfrutando de mi niño y mi familia, a quienes hacía cuatro años no veía, pero en unos días estaré con ustedes", escribió en sus redes. Con actitud desafiante, concluyó su mensaje asegurando que ha perdido una batalla, pero "no la guerra".