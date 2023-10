La Academia refresca equipo de productores para la 96ª entrega de los Oscar

Kapoor, que ha trabajado en los Oscar durante los últimos siete años, también ha producido los Grammy, los Emmy y “Adele: One Night Only”, mientras que Mullan produjo “Beauty and the Beast: A 30th Celebration” (“La Bella y la Bestia: Celebrando 30 años”) y las ceremonias de apertura y cierre de los Juegos Olímpicos de Londres. Hamilton ha colaborado en tres trasmisiones de los Premios de la Academia, incluida la 82a edición de los Oscar presentada por Steve Martin y Alec Baldwin y la 86a edición de los Oscar presentada por Ellen DeGeneres, además de 14 espectáculos de medio tiempo del Super Bowl y la Inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres.