Keith Richards recibe algo de satisfacción por nuevo premio que honra a residentes de Connecticut

Keith Richards, izquierda, y el gobernador de Connecticut, Ned Lamont, sonríen durante una ceremonia de presentación del primer Premio a la Excelencia del Gobernador de Connecticut, el miércoles 5 de marzo de 2025, en Westport, Connecticut. (AP Foto/Seth Wenig)

Richards y su esposa, la modelo y actriz Patti Hansen, tienen dos hijos adultos. Él también tiene dos hijos con su exesposa Anita Pallenberg. Otro hijo con Pallenberg, Tara, murió por síndrome de muerte súbita del bebé en 1976.

Lamont destacó el apoyo de Richards a organizaciones locales que atienden a personas con discapacidades, incluido SPHERE, un grupo de educación, recreación y artes, y el Prospector Theater, que opera un cine y un negocio de palomitas de maíz en línea.

“Keith Richards es un miembro increíble de nuestra comunidad, y estamos muy orgullosos de que esté aquí”, manifestó Lamont. “Y estoy muy orgulloso de tener la oportunidad de entregarle este premio de excelencia”.

El gobernador demócrata también bromeó diciendo que Richards es uno de sus “principales asesores políticos”, a través de su música. Lamont puso fragmentos de canciones de los Stones, incluida “Start Me Up” ("Me pones en marcha"), diciendo que fue una inspiración para ayudar a las pequeñas empresas, y “You Can’t Always Get What You Want” ("No siempre puedes obtener lo que quieres"), que fue su respuesta a las solicitudes de los legisladores estatales para incrementar el presupuesto, según dijo.

Richards tiene afinidad por las bibliotecas, a las que considera un gran igualador en la sociedad, y son de propiedad pública.

“Sin nuestros libros y sin conocer cosas, y sin su significado especial... esto no son películas”, observó. “Esto no es alguien dibujando imágenes o algo así. Esto es un libro, y tienes la película en tu cabeza. Y es muy importante que mantengamos nuestros libros sin quemar”.

Richards es considerado uno de los mejores guitarristas de rock de la historia. Es miembro fundador de los Rolling Stones, que se formaron en 1962 como una banda de blues y ganaron popularidad con canciones originales como "(I Can’t Get No) Satisfaction”, “Gimme Shelter” y “Sympathy for the Devil”. También ha lanzado grabaciones en solitario y colaboraciones con otros artistas.

