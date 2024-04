Justin y Hailey Bieber: Revelaciones frescas sobre su controvertido enlace han sido reveladas

Los rumores sobre la estabilidad de su relación han acompañado a los Bieber de manera intermitente durante cinco años, ya sea debido a su prominencia en los medios o al hecho de que aún no han formado una familia. Sin embargo, una fuente anónima recientemente aseguró a la revista People que "están increíblemente felices. No hay planes de divorcio y no hay verdad en esas afirmaciones".