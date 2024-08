Justin y Hailey Bieber dan la bienvenida a un bebé, Jack Blues

El cantante de 30 años publicó el viernes una foto del pie del bebé en Instagram, y dijo que el nombre de su hijo es Jack Blues Bieber. La modelo, de 27 años, compartió la publicación en Instagram Stories. Se desconoce cuándo nació el bebé; una representante de Hailey Bieber (cuyo apellido de soltera es Baldwin) le dijo a The Associated Press el viernes por la noche que no había más detalles disponibles.