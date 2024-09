Junior H se resiste a dejar el escenario del Arre en Ciudad de México

El cantante mexicano Gerardo Ortiz durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El cantante mexicano Gerardo Ortiz durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El cantante mexicano Gerardo Ortiz durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El cantante mexicano Gerardo Ortiz durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El cantante mexicano Gerardo Ortiz durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La banda mexicana Los Invasores de Nuevo León durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante estadounidense Delilah durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante estadounidense Delilah durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante estadounidense Delilah durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El cantante mexicano Jasiel Nuñez durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La banda mexicana Los Recoditos durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El colectivo Nortec durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante estadounidense Delilah durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El colectivo Nortec durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante estadounidense Delilah durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El cantante mexicano Junior H durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El cantante mexicano Jasiel Nuñez durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El cantante mexicano Junior H durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El cantante mexicano Jasiel Nuñez durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El cantante mexicano Junior H durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El colectivo Nortec durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El cantante mexicano Junior H durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El colectivo Nortec durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El cantante mexicano Junior H durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Personas caminan cerca de un escenario en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El cantante mexicano Junior H durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El público en el concierto del cantante mexicano Gerardo Ortiz en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer escucha durante un concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El cantante mexicano Junior H durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El cantante mexicano Junior H durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El cantante mexicano Junior H durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El cantante mexicano Gerardo Ortiz durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El cantante mexicano Gerardo Ortiz durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Javier Ríos, acordeonista de la banda mexicana Los Invasores de Nuevo León durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Javier Ríos, acordeonista de la banda mexicana Los Invasores de Nuevo León, durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una pareja baila en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El público en el concierto del cantante mexicano Junior H en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El público en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) ARRE Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una pareja camina cerca de un escenario en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved