Julia Ormond demanda a Harvey Weinstein y acusa a CAA, Disney y Miramax

ARCHIVO - El ex productor de cine Harvey Weinstein comparece ante en el Centro de Justicia Penal Clara Shortridge Foltz en Los Ángeles, California, el 4 de octubre de 2022. La actriz Julia Ormond presentó una demanda el miércoles 4 de octubre de 2023, acusando a Weinstein de agredirla sexualmente en 1995 y luego obstaculizar su carrera, también acusó a Walt Disney Company, Miramax y sus antiguos agentes por omisión ante el peligro que representaba Weinstein. (Etienne Laurent/Pool Photo vía AP, archivo)

ARCHIVO - Julia Ormond, miembro del elenco de la serie de televisión "Incorpored", llega a la gira de prensa de verano de la Asociación de Críticos de Televisión de NBCUniversal el miércoles 3 de agosto de 2016 en Beverly Hills, California. Ormond presentó una demanda el miércoles 4 de octubre. 2023, acusando al ex productor de cine Harvey Weinstein de agredirla sexualmente en 1995 y luego obstaculizar su carrera, incluyó a Walt Disney Company, Miramax y sus exagentes por omisión ante el peligro que representaba Weinstein. (Foto Rich Fury/Invision/AP, archivo)

Ormond, quien también acusa a The Walt Disney Co., Miramax y sus exagentes por omisión a pesar de saber que Weinstein era problemático, presentó el caso ante la Corte Suprema estatal en Manhattan bajo la Ley de Sobrevivientes Adultos, aprobada el año pasado, que permite una ventana para que aquellos que afirman haber sufrido una agresión sexual presenten su denuncia más allá de los plazos normales del estado.

La actriz británica dice que se lo contó a sus agentes estadounidenses en ese momento, Creative Artists Agency (CAA), pero no recibió apoyo y le aconsejaron que no emprendiera ninguna acción legal ni otras medidas. Ormond acusa a CAA, Disney y Miramax, diciendo que sabían que Weinstein representaba un peligro para las mujeres, pero no hicieron nada para detenerlo ni ayudarla.