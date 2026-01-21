Jorge Junior estalla contra Rey El Mago y afirma tener videos privados de La Diosa

El líder de Los 4 encendió las redes con un mensaje cargado de acusaciones, amenazas y referencias directas a La Diosa , esposa del productor Rey El Mago.

El reguetonero cubano Jorge Junior , líder del grupo Los 4 , volvió a colocarse en el centro de la polémica tras publicar un mensaje explosivo en redes sociales dirigido al productor Rey El Mago , en el que también mencionó de forma directa a la cantante La Diosa .

En una publicación en Facebook , el artista respondió a declaraciones previas de Rey El Mago con un tono confrontacional:

“Coño, Rey El Mago, asere. Decepción de mis hijas. Yo no dejé a nadie regado para estar detrás del c… de nadie”.

En el mismo mensaje, Jorge Junior afirmó que posee videos privados de La Diosa grabados en su casa , y aseguró que podría hacerlos públicos si el conflicto continúa , una advertencia que desató una oleada de reacciones en redes.

“Por cada cosa que digas puede que te ponga videos de tu linda esposa en el lugar más íntimo de mi casa”, escribió.

El cantante también insinuó que en el pasado rechazó ofertas económicas relacionadas con ese material y afirmó que ahora se siente presionado a responder públicamente.

Referencias a apoyos económicos del pasado

Jorge Junior aseguró además que recibió ayuda económica de la pareja en otros momentos y sostuvo que Rey El Mago estaba al tanto de esa situación:

“¿O tengo que decir quién pagaba todos mis antojos, la luz de mi casa, mi iPhone…? Tú estabas consciente de todo y siempre me evitaste”.

El mensaje concluyó con un desafío directo al productor, elevando aún más la tensión del conflicto.

Origen de la disputa

La controversia entre ambos artistas se inició días atrás, luego de que Rey El Mago comentara en redes sociales que, si Jorge Junior participaba en el reality El Rancho de Destino, él también lo haría. Desde entonces, el intercambio de indirectas y acusaciones ha ido escalando.

Silencio de La Diosa y reacción del público

Hasta el momento, La Diosa no ha respondido públicamente a las alusiones de Jorge Junior. En redes sociales, numerosos seguidores han pedido que el conflicto no siga escalando y han advertido sobre las posibles consecuencias personales y legales de llevar la disputa más lejos.