Jon Batiste anuncia su primera gira por Norteamérica

ARCHIVO - Jon Batiste llega a la 64a entrega anual del Grammy en la Arena MGM Grand Garden el 3 de abril de 2022, en Las Vegas. Batiste realizará su primera gira en solitario por Norteamérica en 2024 para presentar su álbum "World Music Radio". Uneasy Tour: Purifying the Airwaves for the People comenzará el 16 de febrero. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

La gira Uneasy Tour: Purifying the Airwaves for the People comenzará el 16 de febrero en Portland, Oregon, y llevará a Batiste por todo Estados Unidos y Canadá. Concluye en Miramar Beach, Florida, el 27 de abril.

“Me gustan los números, así que son 20 teatros y 24 presentaciones para bendecir el año crucial de 2024. Para mi primera gira en solitario quería tocar en lugares más pequeños y crear experiencias que me permitieran sentir realmente a la gente mientras toco. Piense en estos 24 espectáculos menos como una gira y más como una serie de 24 experiencias que no debe perderse, cada una de las cuales es única”, dijo Batiste a The Associated Press en una declaración exclusiva por escrito. “Diseñamos estos conciertos para que sean catalizadores que unan a las personas, generen conciencia sobre las cosas que me importan e inspiren cambios en este país y en el mundo”.