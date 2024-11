Joe Biden, Oprah Winfrey y Paul McCartney rinden homenaje a Quincy Jones

ARCHIVO - El productor Quincy Jones, del documental "Keep On Keepin' On", posa para un retrato, en Nueva York, el 23 de septiembre de 2014. (Foto Drew Gurian/Invision/AP, archivo)

— “Quincy es la razón por la que decidí convertirme en productor de discos. Sus discos eran mi referencia cuando comencé a trabajar como ingeniero. Todo el tiempo que pasé con él fue invaluable y me encanta lo abierto que era: los consejos que me dio, las conversaciones que tuvimos me han ayudado en mi vida y carrera. Siempre inspirado por el incomparable Quincy Jones” - Dr. Dre, en Instagram.

— “Quincy Jones es la verdadera definición de un Mentor, un Padre y un Amigo. Me orientó hacia las mejores partes de mí mismo. Me defendió. Me nutrió. Me alentó. Me inspiró. Me corrigió cuando necesitaba hacerlo. Me dejó usar sus alas hasta que las mías fueron lo suficientemente fuertes para volar” - Will Smith en Instagram.