Jessica Chastain llega a Morelia con acuerdo del sindicato de actores SAG-AFTRA en día 100 de huelga

La actriz estadounidense Jessica Chastain, izquierda, y el director mexicano Michel Franco posan en la alfombra roja de la película Memory en el Festival Internacional de Cine de Morelia en Morelia, México, el sábado 21 de octubre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023. The Associated Press. All rights reserved

La actriz estadounidense Jessica Chastain habla durante una conferencia de prensa de la película Memory en el Festival Internacional de Cine de Morelia en Morelia, Mexico, el sábado 21 de octubre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Los actores estadounidenses Peter Sarsgaard, derecha, y Jessica Chastain participan en una conferencia de prensa de la película Memory en el Festival Internacional de Cine de Morelia en Morelia, México, el sábado 21 de octubre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La actriz estadounidense Jessica Chastain posa en la alfombra roja de la película Memory en el Festival Internacional de Cine de Morelia en Morelia, México, el sábado 21 de octubre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023. The Associated Press. All rights reserved

De izquierda a derEcha, la actriz estadounidense Jessica Chastain, el director mexicano Michel Franco, la productora mexicana Eréndira Núñez y el actor estadounidense Peter Sarsgaard posan en la alfombra roja de la película Memory en el Festival Internacional de Cine de Morelia en Morelia, México, el sábado 21 de octubre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023. The Associated Press. All rights reserved

De izquierda a derecha, el director mexicano Michel Franco, la actriz estadounidense Jessica Chastain, el actor estadounidense Peter Sarsgaard, la productora mexicana Eréndira Núñez, y la directora general del Festival Internacional de Cine de Morelia Daniela Michel posan en una conferencia de prensa de la película Memory en el Festival Internacional de Cine de Morelia en Morelia, México, el sábado 21 de octubre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.